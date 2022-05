“Non è mai troppo tardi…”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la svolta a UeD (Di giovedì 12 maggio 2022) Riccardo Guarnieri e Ida Platano insieme a UeD. Dopo mesi di assenza e dopo aver chiuso la storia con Roberta Di Padua, il cavaliere di Taranto è tornato in studio e, ovviamente, la cosa non ha lasciato indifferente la dama di Brescia, che con lui ha avuto una storia tormentata anni fa. Da quando Riccardo Guarnieri è di nuovo in studio ha iniziato a conoscere diverse donne, ma non solo non ha mai ‘concluso’ la frequentazione fuori dal programma ma in tutte le puntate andate in onda finora ha tenuto banco la suo rapporto con Ida Platano. Che, sostiene da sempre, Tina Cipollari, sarebbe ancora innamorata di lui. Riccardo Guarnieri e Ida Platano insieme: svolta a UeD Ciò nonostante nelle ultime puntate di UeD ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)e Idainsieme a UeD. Dopo mesi di assenza e dopo aver chiuso la storia con Roberta Di Padua, il cavaliere di Taranto è tornato in studio e, ovviamente, la cosa non ha lasciato indifferente la dama di Brescia, che con lui ha avuto una storia tormentata anni fa. Da quandoè di nuovo in studio ha iniziato a conoscere diverse donne, ma non solo non ha mai ‘concluso’ la frequentazione fuori dal programma ma in tutte le puntate andate in onda finora ha tenuto banco la suo rapporto con Ida. Che, sostiene da sempre, Tina Cipollari, sarebbe ancora innamorata di lui.e Idainsieme:a UeD Ciò nonostante nelle ultime puntate di UeD ...

