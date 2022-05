Marco Cucolo deluso da Roger Balduino all’Isola dei Famosi | “Mi sono sentito due volte tradito” Il confronto

(Di giovedì 12 maggio 2022) Le recenti mosse dideihanno provocato il forte malcontento di un suo grande amico,. Il naufrago nelle scorse ore ha avuto un faccia a faccia con il modello, nel quale ha palesato amarezza e delusione per la nomination da lui ricevuta nella scorsa puntata. E non si è tirato indietro nell’accusarlo di tradimento.contro: “Midue“ Aria di crisi nell’amicizia tradei, che sembrava ai più inscalfibile. La ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Si scaldano gli animi sull' #isoladeifamosi ??? - fanpage : Si scaldano gli animi sull' #isoladeifamosi ??? - LSantillo_96 : 12 maggio 2022 e ancora devi leggere queste cose COMUNQUE MARCO CUCOLO QUANTA VITA 6 ! - LSantillo_96 : un reality con marco cucolo vincitore e tinì e veronica peparini opinioniste - Adamada11512344 : Io mi sono appena accorto che Marco non ha il suo nome nell'opzione di televoto ma direttamente CUCOLO Mi sento male #isola -

Nel frattempo, è attivo il televoto che vede protagonisti Edoardo Tavassi, MariaLaura, Lory Del Santo e. Uno tra loro finirà su Playa Sgamada. E il reality va avanti così, puntata dopo ...Rocco Pietrantonio parla dell'ex Lory Del Santo e del suo rapporto conContinua l'avventura di Lory Del Santo eall'Isola dei Famosi ; e mentre i due si godono le bellezze dell'Honduras, c'è chi, in Italia, ha lanciato alla coppia una stoccata. ...Ad essere in nomination ci sono Marco Cucolo, Lory Del Santo, Maria Laura De Vitis ed Edoardo Tavassi: uno di loro potrebbe andare via dall’Isola oppure lasciare la Palapa. Qualche giorno fa Blind ha ...Le ultime news sul reality show condotto da Ilary Blasi parlano di nuovi arrivi in Honduras: cosa si sa al riguardo ...