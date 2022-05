Mancini: «Bella Serie A, tutto in bilico. Complimenti alla Roma» (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato a Corviale, nella periferia di Roma. Queste le risposte alle domande dei ragazzini del Miracoli Fc. Serie A – «Il fatto che il campionato sia ancora in bilico è bello. E’ difficile azzardare sulla vincente, difficilissimo. E’ un campionato bello e anche la partita di ieri e’ stata divertente». Roma – «Che la Roma sia andata in finale nella Conference League e’ importante per l’Italia, per Roma e per i nostri ragazzi che si giocano una finale europea». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del ct della Nazionale azzurra Roberto, ct della Nazionale italiana, ha parlato a Corviale, nella periferia di. Queste le risposte alle domande dei ragazzini del Miracoli Fc.A – «Il fatto che il campionato sia ancora inè bello. E’ difficile azzardare sulla vincente, difficilissimo. E’ un campionato bello e anche la partita di ieri e’ stata divertente».– «Che lasia andata in finale nella Conference League e’ importante per l’Italia, pere per i nostri ragazzi che si giocano una finale europea». L'articolo proviene da Calcio News 24.

