Lotta scudetto, Doveri arbitrerà Cagliari-Inter | Serie A News (Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà Daniele Doveri ad arbitrare Cagliari-Inter, trentasettesima giornata di Serie A che si giocherà domenica. Ecco la sua squadra Leggi su pianetamilan (Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà Danielead arbitrare, trentasettesima giornata diA che si giocherà domenica. Ecco la sua squadra

Advertising

AndreaPegoPegor : #Agnelli ha il grosso delle colpe Dalla condotta del Calciomercato e CR7 a questa. Fuori dalla Champions e fuori d… - Salvo_Inter17 : RT @dripkalulu: @CieloGore104 Ma va è solo per inzegare, l'unico errore che pesa come un macigno è spezia che a prescindere dalla lotta scu… - soppyzz : @juperikizi ho visto cicli chiudersi molto peggio, alla fine stai lo stesso in champions e la società ha desiderio… - tvoggi : SALERNITANA: TESTA SUL CAMPO La contemporaneità non sarà assicurata. Lotta salvezza e lotta scudetto non regalerann… - RGos3ns : RT @dripkalulu: @CieloGore104 Ma va è solo per inzegare, l'unico errore che pesa come un macigno è spezia che a prescindere dalla lotta scu… -