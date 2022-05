Legge Salvamare | cos’è e cosa prevede il testo approvato al Senato

(Di giovedì 12 maggio 2022)finalmente ha superato anche la seconda approvazione in Parlamento. Tra non molto si darà la possibilità ai pescatori di contribuire alla pulizia del mare.Lafinalmente vede la luce. In questo modo presto si permetterà ai pescatori di portare nei porti la plastica che recuperano accidentalmente in mare con le reti durante la pesca. Inoltre, verranno previste delle misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati. Grazie a questa, i rifiuti che arriveranno in porto verranno ritirati dall’autorità portuali e portate in isole ecologiche, per poi riciclarli. I costi di gestione di questo tipo di ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La tutela del mare è centrale per difendere l'ecosistema di oggi e quello in cui vivremo domani. Siamo fieri di ave… - Mov5Stelle : Finalmente la #Salvamare è definitivamente approvata: una legge tanto semplice quanto rivoluzionaria. L'Italia, p… - beppe_grillo : La #Salvamare è legge! - LucaAterini : Approvata la legge Salvamare, un successo che parte dai 'pescatori spazzini' della Toscana - Greenreport_it : Approvata la legge Salvamare, un successo che parte dai 'pescatori spazzini' della Toscana - -

Un'edizione speciale perché proprio in queste ore finalmente è stata approvata lache permette ai pescatori di liberare il mare dai rifiuti". Purtroppo, ancora una volta, è la ..."Con lasi tutela per la prima volta l'ecosistema marino e le acque interne, un'ottima notizia anche per la Sicilia, regione che nei fondali conta, secondo l'Ispra, 900 oggetti per ogni ettaro,...Legge Salvamare è pronta per essere ufficializzata e essere messa in pratica nelle acque dei mari e nei porti italiani.ROMA. – Ci sono voluti 4 anni di lavoro in parlamento, e una legge apposita, per eliminare una delle normative più ridicole e dannose d’Italia. Da oggi, chi recupera rifiuti di plastica in mare o in a ...