"La tv italiana è intossicata dalla propaganda russa". Parla Rula Jebreal (Di giovedì 12 maggio 2022) "La democrazia è sotto attacco, accade con le bombe in Ucraina ma anche con le azioni quasi sincronizzate di un asse di dittatori, dalla Russia ai paesi arabi, che sta destabilizzando l’Europa con la corruzione e la propaganda”. Rula Jebreal, analista di politica internazionale, è reduce da una relazione alla Commissione diritti umani del Parlamento europeo dove ha Parlato proprio di questi temi. C’è, secondo la giornalista palestinese che ha lavorato a lungo in Italia, una connessione tra le guerre dei dittatori arabi, da Assad a Mohammad bin Salm?n, e quella di Putin in Ucraina. “La narrazione è sempre la stessa, i dittatori sauditi e degli emirati arabi dicevano di combattere i jihadisti, usavano la paura dell’occidente del terrorismo per intervenire contro la democratizzazione”, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 12 maggio 2022) "La democrazia è sotto attacco, accade con le bombe in Ucraina ma anche con le azioni quasi sincronizzate di un asse di dittatori,Russia ai paesi arabi, che sta destabilizzando l’Europa con la corruzione e la”., analista di politica internazionale, è reduce da una relazione alla Commissione diritti umani delmento europeo dove hato proprio di questi temi. C’è, secondo la giornalista palestinese che ha lavorato a lungo in Italia, una connessione tra le guerre dei dittatori arabi, da Assad a Mohammad bin Salm?n, e quella di Putin in Ucraina. “La narrazione è sempre la stessa, i dittatori sauditi e degli emirati arabi dicevano di combattere i jihadisti, usavano la paura dell’occidente del terrorismo per intervenire contro la democratizzazione”, ...

