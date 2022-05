Isola dei Famosi | Guendalina Tavassi portata in infermeria | ecco l’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 12 maggio 2022)deiè statainper accertamenti medici:cosa è emerso nelle ultime oredeiha iniziato questa nuova edizione nel noto reality show di Canale 5 in coppia con suo fratello Edoardo. La loro esperienza attualmente prosegue singolarmente ed entrambi sono già entrati nel cuore di tantissimi italiani. I due naufraghi,ed Edoardo da quando sono arrivati in Honduras si sono confermati i preferiti del pubblico di questa nuova edizione del reality. Quest’anno l’edizione dell’sarà più lunga infatti il gran finale si terrà lunedì 27 giugno in prima ...