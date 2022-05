Il Monopoli elimina il Cesena, la corsa del Foggia è finita Calcio serie C: playoff (Di giovedì 12 maggio 2022) Aveva più possibilità il Foggia, ce l’ha clamorosamente fatta il Monopoli. A Chiavari la squadra rossonera, nel giorno del compleanno 122 e nel giorno del compleanno 75 dell’allenatore Zdenek Zeman è uscita sconfitta. Risultato finale 2-1 per la Virtus Entella che si qualifica per i quarti di finale playoff del campionato di Calcio di serie C. A Cesena il Monopoli si presentava dopo la sconfitta per 1-2 all’andata. I biancoverdi hanno fatto l’impresa ribaltando il risultato: Cesena-Monopoli 0-3 che consente ai pugliesi di qualificarsi. Accedono ai quarti di finale Feralpisalò, Juventus U23, Monopoli, Palermo e Virtus Entella che si aggiungono a Catanzaro, Padova e Reggiana. Domani sorteggi. L'articolo Il ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 12 maggio 2022) Aveva più possibilità il, ce l’ha clamorosamente fatta il. A Chiavari la squadra rossonera, nel giorno del compleanno 122 e nel giorno del compleanno 75 dell’allenatore Zdenek Zeman è uscita sconfitta. Risultato finale 2-1 per la Virtus Entella che si qualifica per i quarti di finaledel campionato didiC. Ailsi presentava dopo la sconfitta per 1-2 all’andata. I biancoverdi hanno fatto l’impresa ribaltando il risultato:0-3 che consente ai pugliesi di qualificarsi. Accedono ai quarti di finale Feralpisalò, Juventus U23,, Palermo e Virtus Entella che si aggiungono a Catanzaro, Padova e Reggiana. Domani sorteggi. L'articolo Il ...

