I russi cadono in un'imboscata lungo il fiume: distrutti un ponte mobile e diversi mezzi corazzati (Di giovedì 12 maggio 2022) L'esercito ucraino ha neutralizzato per ben due volte nelle ultime 24 ore i tentativi russi di attraversare il fiume Severskij Donec, nella Repubblica Popolare di Donetsk. Due i ponti di barche fatti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) L'esercito ucraino ha neutralizzato per ben due volte nelle ultime 24 ore i tentatividi attraversare ilSeverskij Donec, nella Repubblica Popolare di Donetsk. Due i ponti di barche fatti ...

Moixus1970 : RT @LaStampa: I russi cadono in un'imboscata lungo il fiume: distrutti un ponte mobile e diversi mezzi corazzati - LaStampa : I russi cadono in un'imboscata lungo il fiume: distrutti un ponte mobile e diversi mezzi corazzati - guvodepa : @lucatelese pure te fai propaganda russa? dai, anche un bambino capirebbe perchè hanno chiuso li i rubinetti! sai c… - il_Tinto : Ultimamente gli oligarchi russi cadono come dei sacchi di patate, strano Che potrebbe mai essere? - Fabry54600840 : @jacopo_iacoboni Cadono come mosche gli oligarchi russi E poi dicono che il danaro da la felicità -