Gemelli (Di giovedì 12 maggio 2022) La poeta Ranata Suzuki scrive: “Arriva un momento in cui non t’interessa sapere se c’è una luce alla fine del tunnel. Sei solo stufa del tunnel”. È una buona riflessione per te, . Il modo migliore per uscire dal tunnel è riconoscere... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) La poeta Ranata Suzuki scrive: “Arriva un momento in cui non t’interessa sapere se c’è una luce alla fine del tunnel. Sei solo stufa del tunnel”. È una buona riflessione per te, . Il modo migliore per uscire dal tunnel è riconoscere... Leggi

Advertising

Niko_VI : @byoblu ci informa che 'Uno studio condotto dal Policlinico Gemelli di Roma ha accertato una relazione tra la vacci… - reppecccca : @WhyAlwaysPino Quanto gasano i gemelli - DaianaAddonizio : @SAT0RUSENSEI A me hanno rovinato la vita quei due gemelli - SAT0RUSENSEI : in fiera qualsiasi cosa riguardante i gemelli miya verrà a casa con me - diavolettoraro : @Ospimentinhass FRATELLI GEMELLI SI DIVERTONO ALLA GRANDE ???????? -