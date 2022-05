Advertising

Today.it

Proprio ieri sera nell'area e nella vicina Mykolaiv sono state uditeesplosioni, segnalati ... Ore 9:30 - Un morto e sette feriti è il bilancio di un'avvenuta in una base militare russa ...Proprio ieri sera nell'area e nella vicina Mykolaiv sono state uditeesplosioni, segnalati ...30 - Un morto e sette feriti è il bilancio di un'avvenuta in una base militare russa nell'... Forte esplosione in un impianto chimico: diversi i feriti Modena, un uomo di 43 anni ha avuto una perforazione gastrica e è stato operato d'urgenza. Ecco cosa è successo ...Un 43enne di Modena ha rischiato di morire dopo la mega abbuffata di Pasquetta a base di grigliata, birra e pizza. La sera, per digerire, ha avuto la pessima idea di bere acqua frizzante e due ...