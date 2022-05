Float: un esoscheletro che cambia il concetto di riabilitazione (Di giovedì 12 maggio 2022) Un esoscheletro motorizzato per arti superiori pensato per favorire il recupero motorio e funzionale delle articolazioni della spalla nella fase post-chirurgica o a seguito di lesioni come frattura dell`omero o lesione della cuffia del rotatore, dovute a incidenti. E`"Float", dispositivo robotico per la riabilitazione delle braccia realizzato da Rehab Technologies IIT-INAIL - il laboratorio congiunto frutto della collaborazione tra Istituto Italiano di Tecnologia e il Centro di riabilitazione Motoria INAIL di Volterra. Float ha già superato i primi test clinici presso il Centro di riabilitazione Motoria di Volterra - i risultati dei delle prove sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Applied Sciences - gettando le basi per future applicazioni anche su pazienti con ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 12 maggio 2022) Unmotorizzato per arti superiori pensato per favorire il recupero motorio e funzionale delle articolazioni della spalla nella fase post-chirurgica o a seguito di lesioni come frattura dell`omero o lesione della cuffia del rotatore, dovute a incidenti. E`"", dispositivo robotico per ladelle braccia realizzato da Rehab Technologies IIT-INAIL - il laboratorio congiunto frutto della collaborazione tra Istituto Italiano di Tecnologia e il Centro diMotoria INAIL di Volterra.ha già superato i primi test clinici presso il Centro diMotoria di Volterra - i risultati dei delle prove sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Applied Sciences - gettando le basi per future applicazioni anche su pazienti con ...

Advertising

gflorea : FLOAT: il nuovo esoscheletro per braccia di IIT e INAIL - UVip_iit : RT @IITalk: In home page di @Corriere un approfondimento su FLOAT il nuovo #esoscheletro per la riabilitazione delle braccia di Rehab Tech… - Julien_Science : RT @IITalk: #esoscheletro: presentato oggi FLOAT il nuovo dispositivo #robotico per la riabilitazione delle braccia che ha superato i primi… - AD1959 : RT @IITalk: In home page di @Corriere un approfondimento su FLOAT il nuovo #esoscheletro per la riabilitazione delle braccia di Rehab Tech… - EPietrafesa : RT @inail_gov: #Inail e @IITalk presentano #Float a @Exposanita 2022: il nuovo #esoscheletro per braccia potrà essere impiegato su pazienti… -