Finanziati i progetti del Pnrr del Piano di?Zona (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Piano di Zona S2 Cava Costiera amalfitana informa che i progetti presentati dall’Ufficio di Piano nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu, sono stati ammessi a finanziamento per complessivi 3.055.000 euro. In dettaglio, sono stati Finanziati progetti per quanto riguarda l’Investimento 1.1.1. “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per complessivi 211.500 euro; mentre, per l’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” sono stati Finanziati progetti rispettivamente: per Progetto individualizzato per 115.000 euro; Abitazione per 420.000 euro e Lavoro per 180.000 euro. ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 12 maggio 2022) Ildi Zona S2 Cava Costiera amalfitana informa che ipresentati dall’Ufficio dinell’ambito delNazionale di Ripresa e Resilienza () finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu, sono stati ammessi a finanziamento per complessivi 3.055.000 euro. In dettaglio, sono statiper quanto riguarda l’Investimento 1.1.1. “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per complessivi 211.500 euro; mentre, per l’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” sono statirispettivamente: per Progetto individualizzato per 115.000 euro; Abitazione per 420.000 euro e Lavoro per 180.000 euro. ...

Advertising

Green__Planner : Tecnologie digitali, alleate dei porti italiani - Da nord a sud dell’Italia, le attività e le aree portuali divent… - MianoTeodoro : RT @AICSDakar: #AIC @assocalciatori è arrivata in #Senegal per iniziare una formazione di 5 giorni destinata ad insegnanti delle scuole inc… - TaglialatelaMax : RT @litaliace: Poco fa il ministro #Cingolani ha annunciato che più di 60 progetti di #energia eolica pulita con impianti in mare saranno f… - Aostaoggi : Povertà, disabilità, emarginazione: dal Pnrr finanziati progetti in Valle d'Aosta per 6,4 milioni - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Edilizia residenziale pubblica in Basilicata, finanziati 23 progetti di riqualificazione… -