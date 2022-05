Eurovision 2022, curiosità su Ana Paula, la fidanzata di Ignazio Boschetto (Di giovedì 12 maggio 2022) Seconda serata di Eurovision 2022, in prima serata su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi ci sarà il gruppo musicale Il Volo. Ma scopriamo chi è Ana Paula, la fidanzata di Ignazio Boschetto. Il cantante ha trovato l’amore durante la pandemia. Complice la tecnologia infatti, è riuscito a conoscere e a parlare con la coreografa, ballerina e insegnante di danza. Ana Paula Guedes, a soli 27 anni, è infatti una vera e propria star dei social. Eurovision 2022, la fidanzata di Ignazio Boschetto La ballerina brasiliana ha iniziato il suo percorso artistico da piccolissima, partecipando all’edizione brasiliana di “Ballando con le stelle“. Ma la danza non è la sua unica passione: si è infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Seconda serata di, in prima serata su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi ci sarà il gruppo musicale Il Volo. Ma scopriamo chi è Ana, ladi. Il cantante ha trovato l’amore durante la pandemia. Complice la tecnologia infatti, è riuscito a conoscere e a parlare con la coreografa, ballerina e insegnante di danza. AnaGuedes, a soli 27 anni, è infatti una vera e propria star dei social., ladiLa ballerina brasiliana ha iniziato il suo percorso artistico da piccolissima, partecipando all’edizione brasiliana di “Ballando con le stelle“. Ma la danza non è la sua unica passione: si è infatti ...

Advertising

RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - Corriere : La rivelazione:«Macron spinse per eliminare i Maneskin perché, secondo lui, avevano sniffato coca» - WARNERMUSICIT : Stasera @itsemmamuscat in gara per la seconda semifinale all'Eurovision Song Contest 2022 a Torino con il brano 'I… - SLN_Magazine : Eurovision 2022, scaletta seconda semifinale: arriva Achille Lauro. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - repubblica : Eurovision, perché l'Italia stasera non può votare Achille Lauro (e nemmeno Emma Muscat) -