Covid, la Corea del Nord conferma il primo caso di Covid: Kim Jong Un ordina il lockdown (Di giovedì 12 maggio 2022) La Corea del Nord ha imposto il lockdown per controllare il suo primo focolaio di Covid confermato dalle autorità dopo che per più di due anni aveva dichiarato di essere riuscita a tenere il virus fuori dai suoi confini. La diffusione della pandemia non è ancora nota, ma potrebbe avere gravi conseguenze perché il Paese ha un sistema sanitario scadente e si ritiene che i suoi 26 milioni di abitanti siano per lo più non vaccinati. L’agenzia di stampa centrale Coreana, la Kcna, ha affermato che i test sui campioni raccolti domenica da un numero imprecisato di persone con febbre nella capitale, Pyongyang, hanno confermato che erano stati infettati dalla variante Omicron. Per questo il leader Kim Jong Un ha chiesto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladelha imposto ilper controllare il suofocolaio dito dalle autorità dopo che per più di due anni aveva dichiarato di essere riuscita a tenere il virus fuori dai suoi confini. La diffusione della pandemia non è ancora nota, ma potrebbe avere gravi conseguenze perché il Paese ha un sistema sanitario scadente e si ritiene che i suoi 26 milioni di abitanti siano per lo più non vaccinati. L’agenzia di stampa centralena, la Kcna, ha affermato che i test sui campioni raccolti domenica da un numero imprecisato di persone con febbre nella capitale, Pyongyang, hannoto che erano stati infettati dalla variante Omicron. Per questo il leader KimUn ha chiesto un ...

