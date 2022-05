Colpo di fulmine | Ecco come si sono generate le prime molecole organiche della Terra (Di giovedì 12 maggio 2022) come e quando sono nate le prime molecole organiche sulla Terra? E come hanno fatto a evolvere? Tutto potrebbe essere dipeso da un vero e proprio Colpo di fulmine. Per dare origine alla vita c’è sempre bisogno di una scintilla… Torna in auge una vecchia teoria sviluppata negli anni ’50. Se ne parlò per la prima volta negli anni ’50, quando qualcuno sostenne che la vita poteva essere nata da una scintilla scaturita da un campo elettrico. Parliamo dunque di un catalizzatore che ha assistito i primi processi di formazione di molecole organiche sulla Terra primordiale. I fulmini sono all’origine della vita sulla Terra? (Pixabay) – ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 12 maggio 2022)e quandonate lesulla? Ehanno fatto a evolvere? Tutto potrebbe essere dipeso da un vero e propriodi. Per dare origine alla vita c’è sempre bisogno di una scintilla… Torna in auge una vecchia teoria sviluppata negli anni ’50. Se ne parlò per la prima volta negli anni ’50, quando qualcuno sostenne che la vita poteva essere nata da una scintilla scaturita da un campo elettrico. Parliamo dunque di un catalizzatore che ha assistito i primi processi di formazione disullaprimordiale. I fulminiall’originevita sulla? (Pixabay) – ...

