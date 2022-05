Clarissa Selassié attacca Alex Belli e svela i loro messaggi: “Figuraccia! Ha sfruttato” (Di giovedì 12 maggio 2022) Due settimane fa a Casa Chi e Pomeriggio 5, Alex Belli ha svelato che quando Manuel Bortuzzo ha lasciato Lulù, le tre sorelle Selassié erano nella sua Factory a scattare delle foto. L’attore anche anche raccontato qualche retroscena sulla fine della storia d’amore dei due gieffini. Oggi Clarissa Selassié ospite a Casa Chi ha smentito tutto ed ha accusato Alex di aver sfruttato la situazione per fare delle ospitate. “Noi vogliamo super bene ad Alex Belli, ma ci siamo rimaste molto male. Ha un affetto per noi e poi ha detto cose fake, sono fake news e non ha senso. Gli ho scritto in privato e gli ho detto ‘perché devi dire queste cose che non sono vere?’. Le cose false riguardano il fatto che lui ha detto che Lulù si è ... Leggi su biccy (Di giovedì 12 maggio 2022) Due settimane fa a Casa Chi e Pomeriggio 5,hato che quando Manuel Bortuzzo ha lasciato Lulù, le tre sorelleerano nella sua Factory a scattare delle foto. L’attore anche anche raccontato qualche retroscena sulla fine della storia d’amore dei due gieffini. Oggiospite a Casa Chi ha smentito tutto ed ha accusatodi averla situazione per fare delle ospitate. “Noi vogliamo super bene ad, ma ci siamo rimaste molto male. Ha un affetto per noi e poi ha detto cose fake, sono fake news e non ha senso. Gli ho scritto in privato e gli ho detto ‘perché devi dire queste cose che non sono vere?’. Le cose false riguardano il fatto che lui ha detto che Lulù si è ...

