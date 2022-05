Cina | aereo con a bordo 113 passeggeri esce fuori pista e prende fuoco

Advertising

ultimenews24 : (Adnkronos) - Un aereo con a bordo 113 passeggeri e nove membri dell'equipaggio è uscito fuori pista in fase di dec… - QuotidianPost : Cina, aereo finisce fuori pista e si incendia. Almeno 40 feriti - BreakingItalyNe : CINA: Aereo della compagnia cinese Tibet Airlines con a bordo 122 persone finisce fuori pista e prende fuoco all'ae… - CescoColi : RT @MediasetTgcom24: Cina, aereo esce di pista dopo decollo e prende fuoco: feriti #cina - infoitestero : Aereo esce di pista e prende fuoco in Cina: ci sono feriti | FOTO e VIDEO -

Le indagini in corso non hanno ancora fornito una ragione dell'incidenteche è stato il più grave innegli ultimi 30 anni. Le due scatole nere, sia pure danneggiate, sono state recuperate ...ORE 08 " ATTACCHI SU REGIONE CHERNIHIV, CI SONO MORTI - Nella notte unrusso ha colpito ...diretta all'ordine mondiale con la barbara guerra contro l'Ucraina e il preoccupante patto con la', ...Fortunatamente, nessuno dei quaranta passeggeri è in pericolo di vita. Lo scenario globale di stamane, inizia con uno sfortunato evento. Un incidente ...Grave incidente questa mattina all’eroporto di Chongqing, in Cina. Un aereo della Tibet Airlines è uscito di pista e ha preso fuoco.