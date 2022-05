Chiellini saluta la Juve VIDEO

Advertising

junews24com : IL PERSONAGGIO – Chiellini saluta la Juve: si chiude un pezzo di storia - infoitsport : IL PERSONAGGIO - Chiellini saluta la Juve: si chiude un pezzo di storia - SergejSB9 : @MCaronni L’analisi della situazione della Juve è quella fatta con #Chiellini nell’intervista TV post partita in pe… - lilloterra : Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale dice che manca un'espulsione e che il rigore del pareggio col Var… - OAccomando91 : #Dybala e #Chiellini che lasciano la #Juve, #Insigne saluta #Napoli, i dubbi su #Ibra, #Quagliarella, #Gasperini,… -

ha detto di non aver ancora deciso se abbandonare del tutto il calcio giocato o, come qualche osservatore ipotizza, chiudere la carriera in Nord ...Molto passerà anche dalla decisione di Giorgiosul proprio futuro, con l'addio che appare come lo scenario più probabile. La dirigenza bianconera dovrà inventarsi qualcosa, tra nomi a ...Certo, si sarebbe potuto concludere il tutto con una nuova coppa, ma l’Inter ha poi replicato tra le polemiche il successo dello scorso gennaio in Supercoppa Italiana. Si chiude un pezzo di storia – I ...Con queste parole il difensore e capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha annunciato che a fine stagione lascia la Juventus. Il trentasettenne difensore farà l'ultima apparizione con la ...