Calcio | Chiellini chiama a raccolta i tifosi | ' vi aspetto lunedì allo Stadium'

(Di giovedì 12 maggio 2022) Torino, 12 mag. - (Adnkronos) - "Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voiche siete sempre stati al mio fianco, viserao da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera. Vi voglio bene Giorgio". Così su Twitter il capitano della Juventus Giorgioil pubblico bianconero in occasione del match con la Lazio di16 maggio, ultima partita casalinga dicon la maglia della 'Vecchia Signora'.

La gara contro la Lazio, però, sarà l'occasione per salutare Giorgioche lascerà la Juventus. Il Capitano bianconero, l'11 maggio, ha confermato che a fine stagione saluterà la Vecchia ...Vi voglio bene', ha scrittosul suo profilo Instagram. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e ...Torino, 12 mag. - "Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto Luned ...Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Juventus si lavora già al dopo Chiellini. La dirigenza bianconera sta valutando diversi profili: secondo il quotidiano ci sarebbero passi avanti con la ...