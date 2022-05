Basket, playoff Serie A2 gara-3 quarti di finale: Forlì-Cantù 76-72, cronaca e tabellino (Di giovedì 12 maggio 2022) La cronaca e il tabellino di Forlì-Cantù 76-72, match valevole come gara-3 dei quarti di finale playoff di Serie A2 2021/2022. Vittoria importantissima per i padroni di casa, che sfruttano il fattore campo e tengono aperta la Serie dopo le due sconfitte iniziali. I 20 punti di Pullazi e i 14 di Bolpin e Lucas permettono a Forlì di aver ragione di Cantù che prova fino alla fine a chiudere i conti senza però riuscire nell’intento. Agli ospiti non bastano i 17 punti di Nikolic e Stefanelli, con quest’ultimo autentico trascinatore nel primo tempo. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI Non mancano i rimpianti per Cantù, a lungo in vantaggio ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Lae ildi76-72, match valevole come-3 deididiA2 2021/2022. Vittoria importantissima per i padroni di casa, che sfruttano il fattore campo e tengono aperta ladopo le due sconfitte iniziali. I 20 punti di Pullazi e i 14 di Bolpin e Lucas permettono adi aver ragione diche prova fino alla fine a chiudere i conti senza però riuscire nell’intento. Agli ospiti non bastano i 17 punti di Nikolic e Stefanelli, con quest’ultimo autentico trascinatore nel primo tempo. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI Non mancano i rimpianti per, a lungo in vantaggio ...

Advertising

qn_carlino : Vuelle Pesaro, pullman di tifosi per i playoff con la Virtus Bologna - zazoomblog : LIVE – Monferrato-Scafati 57-76 gara-3 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Torino-Ravenna 91-93 gara-3 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Torino-Ra… - telecitynews24 : ?? JB MONFERRATO, SCAFATI VINCE GARA 3 E LA ELIMINA DAI PLAYOFF ?? I rossoblù di coach Valentini cadono in casa per… - zazoomblog : LIVE – Forlì-Cantù 59-57 gara-3 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Forlì-Cantù… -