Arsenal senti Petit | «In attacco prenderei Abraham»

(Di giovedì 12 maggio 2022) Emmanuel, ex giocatore dell’, ha parlato ai microfoni di Metro consigliando ai Gunners l’acquisto diEmmanuel, ex giocatore dell’, ha parlato ai microfoni di Metro consigliando ai Gunners l’acquisto di. Le sue dichiarazioni: «Mi piace molto. Quello che sta facendo alla Roma in Italia. Se riusciranno a riportarlo in Inghilterra tornerà a Londra con unmento di vendetta. Molto importante avere quella motivazione in più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

