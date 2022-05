Alla Juventus la programmazione del dopo Bonucci-Chiellini ha partorito De Ligt (Di giovedì 12 maggio 2022) Ci rendiamo conto che oggi sparare sulla Juventus è poco elegante. È vero e ce ne scusiamo. Ma è impossibile non effettuare alcune osservazioni sulla presunta programmazione del club più titolato d’Italia. dopo una dozzina di stagioni, la Juve torna a concludere un’annata zero tituli. Succede. Capitò anche prima dell’avvento di Antonio Conte nel 2011. Erano gli anni post Calciopoli, post Serie B. Il club degli Agnelli ha poi dominato il calcio italiano per un decennio, conquistato due volte la finale di Champions. Ce ne occupiamo anche perché il declino della Juventus è un po’ anche il declino del calcio italiano. Quando il club italiano più importante spende 35 milioni per un calciatore modesto come Locatelli, vuol dire che c’è da preoccuparsi. A questo proposito ci piace ricordare un pensiero che Mario Sconcerti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) Ci rendiamo conto che oggi sparare sullaè poco elegante. È vero e ce ne scusiamo. Ma è impossibile non effettuare alcune osservazioni sulla presuntadel club più titolato d’Italia.una dozzina di stagioni, la Juve torna a concludere un’annata zero tituli. Succede. Capitò anche prima dell’avvento di Antonio Conte nel 2011. Erano gli anni post Calciopoli, post Serie B. Il club degli Agnelli ha poi dominato il calcio italiano per un decennio, conquistato due volte la finale di Champions. Ce ne occupiamo anche perché il declino dellaè un po’ anche il declino del calcio italiano. Quando il club italiano più importante spende 35 milioni per un calciatore modesto come Locatelli, vuol dire che c’è da preoccuparsi. A questo proposito ci piace ricordare un pensiero che Mario Sconcerti ...

