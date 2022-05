Al via la corsa della memoria per le stragi di Capaci e di via D'Amelio (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Da venerdì 13 e fino a lunedì 23 maggio si correrà la quinta edizione della corsa per la memoria, organizzata da Go Green con il patrocinio non oneroso della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, della FIDAL e del Comune di Palermo. Undici giorni per correre la propria corsa ovunque, grazie al format virtual, dedicandola alle?undici vittime delle stragi di Capaci e di via D'Amelio (quest'anno la ricorrenza dei trent'anni) e a tutte le vittime della mafia. La corsa per la memoria è nata nel 2017 per ricordare l'impegno e il cammino delle vittime della mafia: un cammino fondato su legalità, onestà e coraggio. L'evento non è solo un appuntamento sportivo, ... Leggi su agi (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Da venerdì 13 e fino a lunedì 23 maggio si correrà la quinta edizioneper la, organizzata da Go Green con il patrocinio non onerosoFondazione Giovanni e Francesca Falcone,FIDAL e del Comune di Palermo. Undici giorni per correre la propriaovunque, grazie al format virtual, dedicandola alle?undici vittime delledie di via D'(quest'anno la ricorrenza dei trent'anni) e a tutte le vittimemafia. Laper laè nata nel 2017 per ricordare l'impegno e il cammino delle vittimemafia: un cammino fondato su legalità, onestà e coraggio. L'evento non è solo un appuntamento sportivo, ...

