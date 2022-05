Addio ad Amici 21 | una ballerina abbandona il talent show | “Mi mancherà”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Giulia Pauselli,professionista della scuola di, ha accolto la notizia della sua gravidanza con grande entusiasmo. Supportata dal compagno Marcello Sacchetta, aveva preso la decisione di continuare a ballare. Anche Maria De Filippi e i fan erano stati messi al corrente delle intenzioni della ragazza. Nelle ultime ore, però, la, tramite un messaggio su Instagram, ha annunciato il suo ritiro dal. Stando alle sue parole, è stata una scelta molto delicata, ma che non le impedirà di godere del suo nuovo ruolo di mamma e del futuro che l’attenderà. Potrebbe interessarti:21, dove vedere la replica della puntata del serale21, Giulia Pauselli lascia il: ecco cosa è ...

