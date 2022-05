WTA Roma 2022: avanzano senza fatica Swiatek, Badosa, Sabalenka e Sakkari. Fuori Kontaveit, Pliskova e Muguruza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Cala il sipario su un’altra giornata al WTA 1000 di Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico si sono giocate oggi tutte le partite valevoli per il secondo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. Tra le big passano senza problemi le prime quattro teste di serie. La polacca Iga Swiatek sconfigge per 6-3 6-0 la rumena Gabriela Ruse (n.57 del ranking), la spagnola Paula Badosa supera la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.50), la bielorussa Aryna Sabalenka batte la cinese Shuai Zhang (n.42) per 6-2 6-0 e la greca Maria Sakkari ha la meglio su Ekaterina Alexandrova (n.31) per 6-3 6-2. avanzano agli ottavi di finale anche la statunitense Danielle Rose Collins (testa di serie n.7), che supera la rumena Simona Halep ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Cala il sipario su un’altra giornata al WTA 1000 di. Sulla terra rossa del Foro Italico si sono giocate oggi tutte le partite valevoli per il secondo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. Tra le big passanoproblemi le prime quattro teste di serie. La polacca Igasconfigge per 6-3 6-0 la rumena Gabriela Ruse (n.57 del ranking), la spagnola Paulasupera la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.50), la bielorussa Arynabatte la cinese Shuai Zhang (n.42) per 6-2 6-0 e la greca Mariaha la meglio su Ekaterina Alexandrova (n.31) per 6-3 6-2.agli ottavi di finale anche la statunitense Danielle Rose Collins (testa di serie n.7), che supera la rumena Simona Halep ...

