Vangelo di oggi, mercoledì 11 Maggio 2022: Gv 12,44-50 | Commento di Papa Francesco (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di mercoledì 11 Maggio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre”. “La venuta di Gesù nel mondo provoca una scelta: chi sceglie le tenebre va incontro a un giudizio di condanna, chi sceglie L'articolo Vangelo di oggi, mercoledì 11 Maggio 2022: Gv 12,44-50 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ascoltiamo insieme ildi11, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre”. “La venuta di Gesù nel mondo provoca una scelta: chi sceglie le tenebre va incontro a un giudizio di condanna, chi sceglie L'articolodi11: Gv 12,44-50diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

antoniospadaro : La #fede è una appartenenza intima. Non si impone sulla scelte, sulla psiche, sulla politica. Non è questa la poten… - Giuseppa9169974 : @RosariaSulla @Pontifex_it Buonanotte Rosaria! ?? fratelli martiri, per il Vangelo di Gesù; Cirino, Alfio e Filadelf… - codeale : 'Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. [...] «Io e il Padre siamo una cosa sola»'. Nel #Vangelo di o… - annunzi68832225 : @Erminio71890018 @casaburo53 @MonicaLottoV @Pontifex_it Dice Gesù 'le mie pecore ascoltano la mia voce e io le cono… - Pius_XII : RT @PdF_eventi_news: 'La lezione attualissima di #AldoMoro: nell'anniversario della morte, è il tema di cui parla @MarioAdinolfi (#Preside… -