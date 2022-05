Ultime Notizie – Ucraina, Draghi: “Chiediamoci come arrivare alla pace” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Siamo d’accordo sul sostegno all’Ucraina e sulle pressioni su Mosca, ma occorre anche chiedersi come si costruisce la pace”. Il premier Mario Draghi si esprime così in conferenza stampa a Washington. Ieri il presidente del Consiglio ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Ringrazio Biden e l’amministrazione Usa per l’accoglienza splendida. L’incontro è andato molto bene, Biden ha ringraziato l’Italia, un partner forte, affidabile, un interlocutore credibile. Io ho ringraziato Biden per il ruolo di partnership che sta avendo in questa crisi” e di confronto “con tutti gli alleati. Siamo d’accordo sul sostegno all’Ucraina e sulle pressioni su Mosca, ma occorre anche chiedersi come si costruisce la pace. Il percorso negoziale è difficile, il primo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Siamo d’accordo sul sostegno all’e sulle pressioni su Mosca, ma occorre anche chiedersisi costruisce la”. Il premier Mariosi esprime così in conferenza stampa a Washington. Ieri il presidente del Consiglio ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Ringrazio Biden e l’amministrazione Usa per l’accoglienza splendida. L’incontro è andato molto bene, Biden ha ringraziato l’Italia, un partner forte, affidabile, un interlocutore credibile. Io ho ringraziato Biden per il ruolo di partnership che sta avendo in questa crisi” e di confronto “con tutti gli alleati. Siamo d’accordo sul sostegno all’e sulle pressioni su Mosca, ma occorre anche chiedersisi costruisce la. Il percorso negoziale è difficile, il primo ...

