Udienza generale: qual è il vero tesoro che ci spetta in eredità? (Di mercoledì 11 maggio 2022) La questione è assolutamente aconfessionale ed è stata affrontata da papa Francesco nell’ultima Udienza generale in piazza San Pietro. Come vivere il tempo che rimane dopo la stagione del pensionamento? Quando si diventa anziani si va incontro a dilemmi molto seri. È opportuno, allora, trascorrere la vecchiaia nella generosità e nella saggezza. Il Santo Padre L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 11 maggio 2022) La questione è assolutamente aconfessionale ed è stata affrontata da papa Francesco nell’ultimain piazza San Pietro. Come vivere il tempo che rimane dopo la stagione del pensionamento? Quando si diventa anziani si va incontro a dilemmi molto seri. È opportuno, allora, trascorrere la vecchiaia nella generosità e nella saggezza. Il Santo Padre L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Al termine dell'udienza generale, al momento del 'baciamano', il Papa incontrerà e saluterà le mogli di d… - vaticannews_it : Il #Papa: i nonni, non pensionati fragili ma persone con talenti da valorizzare. All’udienza generale il Pontefice… - GiovaQuez : Il Papa, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, ha incontrato le mogli di due ufficiali del Battaglione Azov #UkraineWar - Nicola23453287 : RT @dottorbarbieri: ???? Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, al momento del cosiddetto 'baciamano', papa Francesco HA INCO… - lastradatv2000 : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: Vorrei nonne coraggiose, sagge, che lasciano come eredità non i soldi ma la saggezza seminata nei nipoti Ri… -