Ucraina, Putin a Donetsk: "I nostri sforzi ci porteranno alla vittoria" | Il Papa incontra le mogli dei soldati del battaglione Azov (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il ministero degli Esteri russo afferma che procedono i colloqui con Kiev per le trattative di pace. Ma gli Usa avvertono: 'La guerra non sarà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il ministero degli Esteri russo afferma che procedono i colloqui con Kiev per le trattative di pace. Ma gli Usa avvertono: 'La guerra non sarà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - GiovaQuez : Orsini: 'L'invio di armi è stata una catastrofe, Putin sta sventrando il paese. Gli italiani dicono, 'noi come Orsi… - riotta : Putin, il dittatore più sopravvalutato della Storia. Il discorso del 9 maggio, che doveva far tremare il mondo impu… - tigrelt : RT @MMaXXprIIme: #Putin ha attaccato l'#Ucraina solo per salvare gli ucraini russofoni che UE, USA e NATO non hanno salvato in 8 anni di ma… - RobertoLocate14 : RT @GiovaQuez: Arrivare così a quella pace invocata da tutti senza abbandonare il popolo ucraino a bombardamenti ed eccidi che non sarebber… -