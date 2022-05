Ucraina | Draghi | ' Sforzo di tutti per la pace Russia non è invincibile'

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - riotta : Il premier #Draghi dal presidente @joebiden taglia corto con quelli che svendono pezzi di #Ucraina ai saldi 'La pac… - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - Paolo09195641 : RT @ultimenotizie: #Draghi: “Abbiamo concordato che occorre continuare a sostenere l'#Ucraina e a fare pressione su Mosca ma anche comincia… - ABalestrieri : RT @ilfoglio_it: ?? 'La Russia non è invincibile. I termini della vittoria li stabilisce l'Ucraina'. Il discorso di #Draghi all'ambasciata… -

: cercare pace, non affermazioni di parte Sulla guerra in, è arrivata forte la richiesta di "cominciare a chiedersi come costruire pace". "All' inizio della guerra - ha spiegato il ...In questo incontro ci siamo trovati d'accordo sul fatto che bisogna sostenere l'- ha esordito il presidente- ma bisogna anche cominciare a parlare di pace. E deve essere una pace che ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Washington ... Non bisogna cercare di vincere, la vittoria poi non e' definita: per l'Ucraina significa respingere ...bisogna essere capaci non di dimenticare, perché è impossibile farlo, ma di guardare al futuro". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa da Washington.