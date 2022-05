Uccide la madre e poi si suicida impiccandosi a Milano

Leggi su agi

(Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Omicidio-suicidio in via delle Ande a. Un uomo di 56 anni Marco De Marchi ha ucciso nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 maggio ladi 90 anni Miranda Pomini e si è poi tolto la vita. A scoprire i due cadaveri l'altro figlio della vittima nonché fratello dell'omicida quando è passato a trovare ladopo essere rientrato dal lavoro. È stato lui a chiamare il 112 e a far intervenire i Carabinieri. Stando a quanto ricostruito dai militari del nucleo investigativo dell'Arma i due fratelli abitavano al quarto piano dello stesso stabile mentre la loroviveva da sola in quanto autosufficiente al piano inferiore. Seppur ultranovantenne la donna non soffriva di particolari problemi di salute. Nel 2018 dopo una lunga malattia era mancato il marito e Pomini era rimasta ...