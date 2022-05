Advertising

anteprima24 : ** Tenta #Rapina in #Macelleria: #Titolare lo mette in #Fuga, preso ** - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, tenta di rapinare un tabaccaio con un coltello: arrestato - SkyTG24 : #Milano, tenta di rapinare un tabaccaio con un coltello: arrestato - LaVoceNovara : Tenta una rapina alla farmacia Beltrami, arrestato dalla Polizia - casertatodaynew : I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta sono intervenuti in via Mascagni dove h… -

Agenzia ANSA

Netflix Italiail doppio salto: ragionare come uno studio americano che vuole funzionare come ... dalla serie nuova di Zerocalcare alla docuserie su Wanna Marchi fino al film sulla grande...Sul posto la Polizia che ha accertato i fatti: l'uomo se n'era andato a causa dei tanti litigi e alla fine è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia eimpropria . Per lui divieto di ... Tenta rapina in casa ma i proprietari lo mettono in fuga - Sardegna Tenta rapina in macelleria, ma il titolare lo mette in fuga. Arrestato dopo cinque mesi. E' finito agli arresti domiciliari un 33enne di Caivano accusato di aver tentato di rapinare una macelleria con ...MARACALAGONIS. Ladro e rapinatore colto sul fatto e arrestato durante la notte gli agenti della squadra volanti del commissariato di Quartu e dai carabinieri della Radiomobile della Compagnia della ci ...