Statistiche Juventus-Inter: finale Coppa Italia 2021/2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stasera alle 21,00 presso lo stadio Olimpico di Roma si gioca la finale della 75° edizione di Coppa Italia Juventus-Inter: terza partita tra le due squadre a questo punto del torneo, entrambe le precedenti sono state vinte dai bianconeri (4-1 nel 1959 e 1-0 nel 1965, in quest’ultimo caso la gara fu disputata in questo stadio). Questo match è il confronto visto più volte nella competizione, prima di questa finale infatti la sfida si è già giocata 33 volte: il bilancio è di 15 successi per la formazione di Allegri, 10 trionfi nerazzurri e otto pareggi. Cinque degli ultimi 10 scontri diretti in Coppa Italia sono finiti in parità (completano due vittorie per la “Vecchia Signora” e tre successi per la beneamata), la Juventus inoltre è la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stasera alle 21,00 presso lo stadio Olimpico di Roma si gioca ladella 75° edizione di: terza partita tra le due squadre a questo punto del torneo, entrambe le precedenti sono state vinte dai bianconeri (4-1 nel 1959 e 1-0 nel 1965, in quest’ultimo caso la gara fu disputata in questo stadio). Questo match è il confronto visto più volte nella competizione, prima di questainfatti la sfida si è già giocata 33 volte: il bilancio è di 15 successi per la formazione di Allegri, 10 trionfi nerazzurri e otto pareggi. Cinque degli ultimi 10 scontri diretti insono finiti in parità (completano due vittorie per la “Vecchia Signora” e tre successi per la beneamata), lainoltre è la ...

Advertising

juventusfc : Nuovo record personale per @bonucci_leo19 ?? #Miretti primo giocatore nato dal 2002 in avanti a giocare da titolar… - sportface2016 : Statistiche #JuventusInter: finale #CoppaItalia 2021/2022 - zazoomblog : Juventus - Inter: quote pronostico e statistiche - #Juventus #Inter: #quote #pronostico - calciotoday_it : ??Statistiche e curiosità su #JuveInter in #CoppaItalia - sportli26181512 : Juventus-#Inter: quote, #pronostico e statistiche: Mercoledì si assegna la #CoppaItalia 2021/22, quarto capitolo st… -