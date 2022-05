Sinner-Fognini oggi in tv: programma Canale20, ordine di gioco, streaming ATP Roma 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) oggi, mercoledì 11 maggio, sarà il grande giorno dell’attesissimo derby tra Jannik Sinner e Fabio Fognini agli Internazionali 2022 BNL di tennis di Roma. La sfida valevole per il secondo turno del Masters 1000 sarà una vera e propria “prima volta” tra i nostri due portacolori che, effettivamente, non si sono mai scontrati in carriera. Come arrivano i due azzurri al match odierno? L’altoatesino, testa di serie n°10 del torneo, si è aggiudicato il match d’esordio contro lo spagnolo Pedro Martinez. Un successo senza grossi patemi con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 25 minuti di gioco. Fabio Fognini invece ha fatto vedere a tratti un grande tennis contro l’austriaco Dominic Thiem e sui campi del Foro Italico sa spesso esaltarsi. Non c’è un favorito d’obbligo per questo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022), mercoledì 11 maggio, sarà il grande giorno dell’attesissimo derby tra Jannike Fabioagli InternazionaliBNL di tennis di. La sfida valevole per il secondo turno del Masters 1000 sarà una vera e propria “prima volta” tra i nostri due portacolori che, effettivamente, non si sono mai scontrati in carriera. Come arrivano i due azzurri al match odierno? L’altoatesino, testa di serie n°10 del torneo, si è aggiudicato il match d’esordio contro lo spagnolo Pedro Martinez. Un successo senza grossi patemi con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 25 minuti di. Fabioinvece ha fatto vedere a tratti un grande tennis contro l’austriaco Dominic Thiem e sui campi del Foro Italico sa spesso esaltarsi. Non c’è un favorito d’obbligo per questo ...

