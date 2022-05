Obbligo di mascherina, in arrivo lo stop per i viaggiatori: i dettagli sulla data e le nuove regole (Di mercoledì 11 maggio 2022) Cambiano le regole per le mascherine verso il ritorno a una normalità con minori restrizioni. In particolare, c’è un’importante novità in arrivo per i viaggiatori. Ecco di cosa si tratta e da quando entrano in vigore le nuove norme. Mascherine in aereo, presto non saranno più obbligatorie: la data Per i viaggiatori che si spostano all’interno dell’Unione Europea c’è una novità da non perdere. Tra pochi giorni, a partire dal 16 maggio, saranno infatti attive nuove raccomandazioni sull’uso delle mascherine all’interno degli aeroporti e a bordo dei voli. Da questa data decadrà l’Obbligo di indossare la mascherina, e l’uso dei dispositivi di protezione individuale sarà raccomandato ma non obbligatorio. Le ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Cambiano leper le mascherine verso il ritorno a una normalità con minori restrizioni. In particolare, c’è un’importante novità inper i. Ecco di cosa si tratta e da quando entrano in vigore lenorme. Mascherine in aereo, presto non saranno più obbligatorie: laPer iche si spostano all’interno dell’Unione Europea c’è una novità da non perdere. Tra pochi giorni, a partire dal 16 maggio, saranno infatti attiveraccomandazioni sull’uso delle mascherine all’interno degli aeroporti e a bordo dei voli. Da questadecadrà l’di indossare la, e l’uso dei dispositivi di protezione individuale sarà raccomandato ma non obbligatorio. Le ...

