Non accetta la separazione e accoltella l'ex. Arrestato un uomo: in passato aveva ucciso per lo stesso motivo (Di mercoledì 11 maggio 2022) A Padova un uomo è indagato per aver ferito gravemente la compagna. Sulla sua fedina penale vi era già un femminicidio e una denuncia per stalking Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) A Padova unè indagato per aver ferito gravemente la compagna. Sulla sua fedina penale vi era già un femminicidio e una denuncia per stalking

Advertising

NicolaPorro : ??Davvero la Nato ha sabotato l’accordo Zelensky-Putin per la cessione della Crimea? Leggete bene cosa ha detto Stol… - Francisebasta : @acessij93 @LellaFastidiosa Io ho ricambiato il blocco un anno fa, eppure un paio di mesi fa ha trovato comunque il… - Pipa62793496 : Ieri sera come tutte le sere @accetta_sara era su Bigoo e @fari146 ha detto che sono settimane che non vede… - MysteryFaith424 : non lo si accetta. Si va li e gli si fa abbassare le penne, si fermano gli aiuti, si alza la voce e si manda a fanc… - frig_80 : @PIEMME979 Assolutamente si. Il fatto è che la domanda iniziale non presupponeva un'esigenza attuale. Se non si ha… -