Macron voleva che i Maneskin fossero squalificati da Eurovision: il racconto del commentatore francese (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Eurovision è arrivato a Torino e la prima serata dedicata alla prima tranche delle semifinali ha incassato un bel record di ascolti con i suoi 5milioni di telespettatori incollati allo schermo. Sale l’attesa per la gran finale che sarà sabato 14 maggio e, con essa, l’arrivo sul palco degli ospiti più attesi: i Maneskin, vincitori della scorsa edizione a Rotterdam. E proprio parlando della band romana, in questi giorni non si parla d’altro che di quel momento durante l’attesa dell’esito finale, durante il quale Damiano David era stato immortalato in una posizione “ambigua” che gli era valsa l’accusa di aver consumato droga in diretta mondiale. Accusa prontamente smentita non solo dalla risposta secca di Damiano ma anche dal test anti-droga al quale lui stesso si è sottoposto. Ore concitate che hanno un po’ guastato l’umore festoso dell‘Italia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’è arrivato a Torino e la prima serata dedicata alla prima tranche delle semifinali ha incassato un bel record di ascolti con i suoi 5milioni di telespettatori incollati allo schermo. Sale l’attesa per la gran finale che sarà sabato 14 maggio e, con essa, l’arrivo sul palco degli ospiti più attesi: i, vincitori della scorsa edizione a Rotterdam. E proprio parlando della band romana, in questi giorni non si parla d’altro che di quel momento durante l’attesa dell’esito finale, durante il quale Damiano David era stato immortalato in una posizione “ambigua” che gli era valsa l’accusa di aver consumato droga in diretta mondiale. Accusa prontamente smentita non solo dalla risposta secca di Damiano ma anche dal test anti-droga al quale lui stesso si è sottoposto. Ore concitate che hanno un po’ guastato l’umore festoso dell‘Italia ...

