LIVE Sinner-Fognini 6-2 0-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’altoatesino vince il primo parziale (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Un altro gratuito da parte di Fognini e il Centrale prova ad incoraggiarlo. 30-0 Al quinto colpo arriva l’errore di Fognini con il dritto. 15-0 A metà rete la risposta di Fognini. 1-0 Fognini. Attacca bene con il dritto il ligure e tiene la battuta in apertura di secondo set. 40-30 Quarto doppio fallo commesso da Fognini. 40-15 Gran contropiede con il dritto da parte di Fognini: ha mosso bene la palla. 30-15 Buon servizio del giocatore ligure. 15-15 Rimbalzo irregolare e Fognini si ritrova sorpreso sul rovescio. 15-0 Errore di Sinner con il dritto in fase di manovra. 19.47 Un primo set senza storia dall’1-0 Fognini e 0-30: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Un altro gratuito da parte die il Centrale prova ad incoraggiarlo. 30-0 Al quinto colpo arriva l’errore dicon il dritto. 15-0 A metà rete la risposta di. 1-0. Attacca bene con il dritto il ligure e tiene la battuta in apertura di secondo set. 40-30 Quarto doppio fallo commesso da. 40-15 Gran contropiede con il dritto da parte di: ha mosso bene la palla. 30-15 Buon servizio del giocatore ligure. 15-15 Rimbalzo irregolare esi ritrova sorpreso sul rovescio. 15-0 Errore dicon il dritto in fase di manovra. 19.47 Unset senza storia dall’1-0e 0-30: ...

