iconanews : ++ Kiev, ripreso il controllo di 1.200 km di frontiere ++ - albertomura : Ucraina Russia, le news di oggi sulla guerra | Kiev: ripreso controllo su 1.200 km di confini. Zelensky: sì a dialo… - TranslateWarIT : ???? L'ambasciata tedesca ha ripreso a lavorare a #Kyiv 'I miei colleghi ed io siamo tornati a Kiev per mostrare al… - Mia71744618 : RT @anna_volante: Bono Vox è ripreso mentre canta con i The Edge nella metropolitana di Kiev. È e resta il migliore!?? -

Agenzia ANSA

"Il Servizio di frontiera di Stato all'interno degli oblast di, Chernihiv e Sumy ha il controllo di frontiera su quasi 1.200 chilometri, due terzi dei quali al confine con la Russia". Lo ha annunciato durante un briefing il direttore del Dipartimento di ...... dopo le tensioni sul gas russo in Donbass da parte dima i prezzi del gas europeo sono in ...americani sono risaliti sopra il 3% ma anche i rendimenti dell'obbligazionario europeo hannoa ... Kiev, ripreso il controllo di 1.200 km di frontiere - Mondo (ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Il Servizio di frontiera di Stato all'interno degli oblast di Kiev, Chernihiv e Sumy ha il controllo di frontiera su quasi 1.200 chilometri, due terzi dei quali al confine con ...Settantacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. Oggi è la "giornata della vittoria" per i russi che hanno annunciato una grande parata ...