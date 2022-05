Juventus-Inter in tv oggi, Finale Coppa Italia 2022: su che canale vederla, programma, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) La stagione calcistica procede sempre di più verso la conclusione; in Serie A è lotta serrata tra Milan e Inter, con i rossoneri cui basteranno 4 punti nelle prossime due partite per conquistare aritmeticamente lo Scudetto, mentre i nerazzurri sono obbligati a vincerle entrambe e sperare in un passo falso dei cugini. Ma proprio gli uomini di Simone Inzaghi saranno impegnati questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, nell’atto conclusivo della Coppa Italia 2021-2022. Finale tutta da vivere, che vedrà andare in scena il derby d’Italia tra Juventus e Inter: i bianconeri sono reduci dalla vittoria in semiFinale contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri hanno superato proprio il Milan, rivale per lo Scudetto. Il match, in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) La stagione calcistica procede sempre di più verso la conclusione; in Serie A è lotta serrata tra Milan e, con i rossoneri cui basteranno 4 punti nelle prossime due partite per conquistare aritmeticamente lo Scudetto, mentre i nerazzurri sono obbligati a vincerle entrambe e sperare in un passo falso dei cugini. Ma proprio gli uomini di Simone Inzaghi saranno impegnati questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, nell’atto conclusivo della2021-tutta da vivere, che vedrà andare in scena il derby d’tra: i bianconeri sono reduci dalla vittoria in semicontro la Fiorentina, mentre i nerazzurri hanno superato proprio il Milan, rivale per lo Scudetto. Il match, in ...

