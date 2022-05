Internazionali BNL d’Italia 2022 | Sinner barcolla | ma elimina Fognini e vola agli ottavi

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Jannikha superato il connazionale Fabioper 6-2, 3-6, 6-3, raggiungendo glidi finale degli. Sfida particolarmente interessante tra i due tennisti italiani al Foro, considerando lo stile di gioco pressoché antitetico dei due e la diversa concezione del tennis in generale; sesi è sempre imposto come giocatore pragmatico e mentalmente solido,, dal canto suo, è noto per la creatività che contraddistingue i suoi colpi e l’ormai proverbiale repertorio tecnico vario e completo. Primo confronto tra i due, vinto dall’altoatesino in tre set, sebbene la prestazione dell’atleta nativo di San Candido sia stata tutto fuorché eccezionale. Se è stato apprezzabile l’apporto dal punto di vista ...

Nuovo record di spettatori Ancora un record di pubblico per gli Internazionali d'Italia. Il primato di spettatori paganti in una singola giornata stabilito ieri - 34.406 presenze - è durato meno ... Nuovo record di pubblico per gli Internazionali d'Italia di Tennis. Il record di 34.406 paganti infatti, stabilito appena ieri, è stato già battuto oggi, per il derby d'Italia fra Jannik Sinner e Fabio Fognini.