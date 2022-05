In Italia mancano 70mila infermieri

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Ucraina, gli effetti sul lavoro in Italia: prime richieste di cassa integrazione perché mancano materiali e… - Mov5Stelle : Insieme a @GiuseppeConteIT stiamo costruendo un importante progetto per rilanciare questo Paese. Energia ed entusi… - ignaziocorrao : Checchè ne dica @LDO_CTIO sul fronte #energia, mancano garanzie giuridiche. L’Italia, nonostante le indicazioni che… - RadioGoldAl : Sanità: mancano 70mila infermieri, maggiore carenza al Nord - inparolepovere : Milanisti che pensano alla finale di coppa Italia quando ci mancano i 180 minuti più importanti degli ultimi 10 anni -

la Repubblica

Al Milanquattro punti (meno se l'Inter dovesse compiere un passo falso) per realizzare un ... Rapporti che sono destinati a migliorare, con il club italiano sempre più in alto ine in ...Si è dato notizia e lettura dei messaggi arrivati dall'estero e dall', tra cui quello di S. E. L'amico, il padre, il maestro che tanto ciin questi giorni di sempre maggiore incertezza ... Pronto soccorso allo stremo in tutt'Italia, mancano 4.200 medici Cristiano Malgioglio senza freni: l'artista ha promesso qualcosa di unico in caso di vittoria dell'Italia all'Eurovision 2022.Mancano poco meno di sette ore al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia: ecco le probabili scelte dei due allenatori.