Il generale Iannucci assume comando missione Nato in Iraq (Di mercoledì 11 maggio 2022) BRUXELLES - Il generale di divisione Giovanni Iannucci ha assunto il comando della missione Nato in Iraq a seguito di una cerimonia tenutasi a Baghdad. Succede al tenente generale danese Michael ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 11 maggio 2022) BRUXELLES - Ildi divisione Giovanniha assunto ildellaina seguito di una cerimonia tenutasi a Baghdad. Succede al tenentedanese Michael ...

