Hong Kong, arrestati attivisti ed ex parlamentare per «collusione con le forze straniere»: c'è anche il cardinale 90enne Joseph Zen (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nuova ondata di arresti a Hong Kong, dove la polizia di sicurezza nazionale ha arrestato il cardinale Joseph Zen Ze-Kiun, l'ex parlamentare dell'opposizione Margaret Ng, la cantante e attivista Denise Ho e l'accademico Hui Po-keung. I quattro sono accusati di «collusione con le forze straniere» (uno dei quattro reati introdotti dalla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a giugno 2020) a causa della loro gestione del 612 Humanitarian Relief Fund, un'organizzazione benefica che ha smesso di operare a ottobre scorso, ma che negli anni ha fornito assistenza finanziaria a migliaia di manifestanti pro-democrazia coinvolti nelle proteste contro il governo del 2019. Il cardinale Zen, 90 anni compiuti a gennaio e vescovo emerito ...

