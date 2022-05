Haaland al Manchester City: via Sterling e Gabriel Jesus? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con l’arrivo di Haaland al Manchester City il reparto offensivo della squadra di Guardiola subirà una inevitabile rivoluzione. In particolare sarebbero due i possibili partenti, Gabriel Jesus e Sterling, che hanno richieste dall’Italia e dall’Inghilterra. Haaland al Manchester City: quale futuro attende Gabriel Jesus e Sterling? Gli spazi per entrambi andranno giocoforza a ridursi sempre più ed ecco perchè, anche per evitare malumori, la cessione è la soluzione più ragionevole. L’attaccante brasiliano, che ha il contratto in scadenza nel 2023, è cercato sia in Inghilterra, con l’Arsenal in prima fila, e sia in Italia, dove Inter e Juventus potrebbero muoversi concretamente su di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con l’arrivo dialil reparto offensivo della squadra di Guardiola subirà una inevitabile rivoluzione. In particolare sarebbero due i possibili partenti,, che hanno richieste dall’Italia e dall’Inghilterra.al: quale futuro attende? Gli spazi per entrambi andranno giocoforza a ridursi sempre più ed ecco perchè, anche per evitare malumori, la cessione è la soluzione più ragionevole. L’attaccante brasiliano, che ha il contratto in scadenza nel 2023, è cercato sia in Inghilterra, con l’Arsenal in prima fila, e sia in Italia, dove Inter e Juventus potrebbero muoversi concretamente su di ...

Advertising

gippu1 : Ora che #Haaland al Manchester City è ufficiale, sfatiamo uno dei miti più solidi della storia del recente calcio i… - DiMarzio : #Calciomercato | Erling Braut #Haaland ha svolto le visite mediche con il #ManchesterCity: mancano solo firma e ann… - DiMarzio : #Calciomercato | #ManCity, si va avanti per #Haaland: informato il @BVB che verrà pagata la clausola rescissoria - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: 'Preso Haaland', il Manchester City ufficializza. Raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasf… - Libero_official : 'Il mio centravanti è lo spazio, disse #Guardiola. Ma lo spazio è come il buco nello stomaco, meglio lasciarlo ai p… -