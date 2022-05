Graduatorie GPS: chi è già inserito potrà cambiare provincia. Se ne sceglie solo una per tutte le classi di concorso (Di mercoledì 11 maggio 2022) Graduatorie GPS provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: indicazioni per i docenti già inseriti. Indipendentemente dal dover indicare nuovi titoli e/o servizi rispetto al 2020, si potrà cambiare provincia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022)GPSli e di istituto per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: indicazioni per i docenti già inseriti. Indipendentemente dal dover indicare nuovi titoli e/o servizi rispetto al 2020, si. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie GPS: quale punteggio possono dichiarare i docenti non vaccinati sospesi da servizio e poi reintegrati - EdizioniAnicia : Graduatorie GPS, aggiornamento 2022: si possono inserire nuovi titoli e servizi e quelli non dichiarati nel 2020. M… - orizzontescuola : GPS: aspirante iscritto nelle graduatorie 2017 ma non in quelle del 2020 presenta domanda di inserimento - orizzontescuola : Graduatorie GPS, aggiornamento 2022: si possono inserire nuovi titoli e servizi e quelli non dichiarati nel 2020. M… - orizzontescuola : Riapertura graduatorie GPS 2022: quali corsi si possono conseguire entro i tempi dell’aggiornamento.… -