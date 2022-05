Gli oligarchi russi che ora imbarazzano Cipro

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’isola, che fa parte dell’Ue, è diventata un paradiso fiscale e considera Mosca come un partner contro la Turchia, che occupa la parte nord. La guerra in Ucraina spinge Nicosia a rivedere i suoi rapporti con il Cremlino. Leggi

Lungoampi viali, dove le decappottabili sfrecciano sulla corsia sinistra della carreggiata, i ... La città si è guadagnata il soprannome di "Limassolgrad", perché è la vetrina degli: ...... ha dichiarato il presidente della Confederazione europea VIENNA (AUSTRIA) - "Quando siamo uniti nessuno può batterci, i miliardari ecalpestano i valori del calcio, ma nelle avversità ... Come il Kgb ha creato gli oligarchi russi L’isola, che fa parte dell’Ue, è diventata un paradiso fiscale e considera Mosca come un partner contro la Turchia, che occupa la parte nord. La guerra in Ucraina spinge Nicosia a rivedere i suoi rapp ...È quanto preoccupa maggiormente il Consigliere nazionale Lorenzo Quadri, che ha inoltrato un’interpellanza al Consiglio federale per chiarire alcuni ...