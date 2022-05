Giro d'Italia. Démare è un dj set ben riuscito (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le volate nel ciclismo non sono troppo diverse da un dj set. Serve arrivare preparati e con le idee chiare, ossia avere le energie sufficienti per sprintare; capire velocemente cosa vuole la gente, ossia trovare nel marasma di ruote che si affiancano e alternano la posizione più adatta; far partire il pezzo giusto per svoltare la serata, ossia accelerare a velocità, prendere la testa del gruppo e non lasciarla più. Le volate nel ciclismo sono un misto tra sinergia con il contesto e tempismo, basta un nonnulla e tutto si complica. Basta sbagliare uno di questi passaggi e tutto può complicarsi a tal punto da rendere lo sprint, o la serata, un mezzo disastro. Arnaud Démare a Messina, quinta tappa del Giro d’Italia 2022 non ha sbagliato nulla. Non accadeva dal 10 ottobre del 202. Le volate d’altra parte sono un’equazione differenziale a ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le volate nel ciclismo non sono troppo diverse da un dj set. Serve arrivare preparati e con le idee chiare, ossia avere le energie sufficienti per sprintare; capire velocemente cosa vuole la gente, ossia trovare nel marasma di ruote che si affiancano e alternano la posizione più adatta; far partire il pezzo giusto per svoltare la serata, ossia accelerare a velocità, prendere la testa del gruppo e non lasciarla più. Le volate nel ciclismo sono un misto tra sinergia con il contesto e tempismo, basta un nonnulla e tutto si complica. Basta sbagliare uno di questi passaggi e tutto può complicarsi a tal punto da rendere lo sprint, o la serata, un mezzo disastro. Arnauda Messina, quinta tappa deld’2022 non ha sbagliato nulla. Non accadeva dal 10 ottobre del 202. Le volate d’altra parte sono un’equazione differenziale a ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - Viciupacciu : RT @Italia: Basta una piccola deviazione dal percorso di oggi sulle strade del @giroditalia per raggiungere Taormina, destinazione ideale p… - Regione_Sicilia : .@giroditalia, @Nello_Musumeci: «Impegno dei campioni del #ciclismo esempio per costruire il futuro» -… -