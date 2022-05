Gazzelle: ecco la scaletta dei suoi concerti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il famoso cantante romano prosegue con il suo Gazzelle Tour 202. Flavio oggi, mercoledì 11 maggio, farà tappa al Mediolanum Forum di Assago a Milano. ecco la possibile scaletta della serata: Scintille Meglio così Sbatti Nmrpm Nero Smpp Settembre Sayonara Greta Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Una canzone che non so Punk Non sei tu Tutta la vita Destri Fottuta canzone Scusa Quella te Lacri-ma 7 Ora che ti guardo bene Coltellata Bisogna precisare che non è un tracklist ufficiale e che, di conseguenza, l’ordine potrebbe cambiare. Gazzelle: tutte le date del Gazzelle Tour 2022 8 maggio 2022 – Mantova, Grana Padano Arena 11 maggio 2022 – Assago (MI), Mediolanum Forum 18 maggio 2022 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena 21 maggio 2022 – Firenze, Nelson Mandela Forum 24 maggio 2022 – ... Leggi su zon (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il famoso cantante romano prosegue con il suoTour 202. Flavio oggi, mercoledì 11 maggio, farà tappa al Mediolanum Forum di Assago a Milano.la possibiledella serata: Scintille Meglio così Sbatti Nmrpm Nero Smpp Settembre Sayonara Greta Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Una canzone che non so Punk Non sei tu Tutta la vita Destri Fottuta canzone Scusa Quella te Lacri-ma 7 Ora che ti guardo bene Coltellata Bisogna precisare che non è un tracklist ufficiale e che, di conseguenza, l’ordine potrebbe cambiare.: tutte le date delTour 2022 8 maggio 2022 – Mantova, Grana Padano Arena 11 maggio 2022 – Assago (MI), Mediolanum Forum 18 maggio 2022 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena 21 maggio 2022 – Firenze, Nelson Mandela Forum 24 maggio 2022 – ...

Gazzelle in concerto a Milano: la scaletta Ecco la scaletta completa del Gazzelle Tour 2022, domani a Milano: Scintille Meglio così Sbatti Nmrpm Nero Smpp Settembre Sayonara Greta Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Una canzone che non so ... Il cantautore romano prosegue con il Gazzelle Tour 2022 che domani, mercoledì 11 maggio, farà tappa al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Ecco la possibile scaletta della serata, tra inediti ... Concertone Primo Maggio, ecco la scaletta: cantanti e ospiti Tra le novità dell'ultima ora al cast si aggiungono: Gazzelle e Riccardo Cocciante che accompagnerà il cast della sua opera musicale "Notre Dame De Paris". Non ci sarà Clementino "per sopraggiunti ...